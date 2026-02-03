Sivas'ta silahlı saldırı: 1 yaralı

Sivas'ta maskeli olduğu iddia edilen bir kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 1 kişi kolundan yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Osmanpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yüzünde kar maskesi olduğu iddia edilen kişi yolun karşısından tabancayla 5 el ateş ederek koşup uzaklaştı. Bir iş yerinin vitrinine ve iş yerinin üzerinde bulunan dairenin camına isabet eden kurşunlar, S.C. isimli bir gencin kolundan yaralanmasına neden oldu. S.C. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Saldırganın bulunması için çalışma başlatıldı. - SİVAS