Üye Girişi
Haberler

Sivas'ta madımak toplamak için çıktığı arazide kaybolan 90 yaşındaki şahıs aranıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Zara ilçesinde madımak toplamak için çıktığı arazide kaybolan 90 yaşındaki İbrahim Korkmaz'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ta madımak toplamak için çıktığı arazide kaybolan 90 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Zara ilçesinde saat 14.00 sıralarında Gürlevik Dağı çevresine madımak toplamaya giden 4 kişilik grupta bulunan 90 yaşındaki İbrahim Korkmaz, bir süre sonra kayboldu. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları 8 araç ve 48 personel ile devam ediyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İbrahim Korkmaz Sivas Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title