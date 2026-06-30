Sivas'ta birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak

Sivas'ta 2 Temmuz'da bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak, belirlenen güzergahlarda araç parkına izin verilmeyecek.

Sivas Emniyet Müdürlüğü, 2 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek "Madımak Oteli Olayları 33. Yılı Anma Programı" kapsamında uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Tedbirler kapsamında 1 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren bazı cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmeyecek. 2 Temmuz Perşembe günü saat 08.00'den itibaren ise yürüyüş güzergahında bulunan Seyrantepe Caddesi, Fidanlık Caddesi, Yeditepe Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Hikmet Boran Caddesi, Mevlana Caddesi, Hikmet Işık Caddesi, Atatürk Caddesi, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Aliağa Cami Sokak, Eski Orduevi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ile bu güzergahlara açılan cadde ve sokak girişleri araç trafiğine kapatılacak. Ayrıca 1 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren belirtilen güzergahlarda park halinde bulunan araçların çekici marifetiyle kaldırılacağı bildirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı