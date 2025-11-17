Sivas'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Kurtarılmaya Çalışılıyor
Sivas'ın Divriği ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte 66 yaşındaki S.Y. işçi, göçük altında kaldı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Divriği ilçesi Çaltı köyü mevkiindeki maden ocağında göçük meydana geldi. Sahada görev yapan S.Y. (66) göçük altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan S.Y.'yi kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa