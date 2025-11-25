Haberler

Sivas'ta Maden Göçüğünde Arama Çalışmaları 9. Günde

Sivas'ın Divriği ilçesinde Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde meydana gelen göçükte kaybolan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı bulmak için arama çalışmaları 9. güne girdi. Yoğun sis ve devam eden göçükler, çalışmaları zorlaştırıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde göçük altında kalan şantiye müdürü için başlatılan arama çalışmalarında 9. güne girildi.

Sivas'ın Divriği ilçesi Çatlı köyünde Fimar Madencilik firmasına ait demir madeninde 17 Kasım tarihinde göçük meydana gelmişti. Açık maden ocağında bir sette meydana gelen göçükte şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) göçük altıda kaldı. Yıldırım'ın bulunması için başlatılan arama çalışmalarında 9. Güne girildi.

Sivas AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen arama çalışmalarına, Erzincan AFAD il müdürlüğü, Jandarma ekipleri, UMKE ve MAPEK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlardan; 9 araç, 45 personel ve 1 kadavra arama köpeği görev alıyor.

Maden setlerinde devam eden göçükler ve yoğun sis arama çalışmalarını güçleştirirken, aradan geçen 9 güne rağmen şuana kadar netice alınamadı. Toprak kaldırma ve arama kurtarma çalışmalarının 4 ayrı noktada devam ettiği belirtildi. - SİVAS



