Sivas'ta takla atıp ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada, Malatya'dan Sivas yönüne giden otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Kangal ilçesi Kocakurt mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Sivas yönüne seyreden 06 HJ 933 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa