Haberler

Sivas'ta takla atıp ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sivas'ta takla atıp ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen kazada, Malatya'dan Sivas yönüne giden otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta meydana gelen kazada kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kangal ilçesi Kocakurt mevkiinde meydana geldi. Malatya'dan Sivas yönüne seyreden 06 HJ 933 plakalı Opel marka otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Ters dönen araçtaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu

ABD'nin ardından YPG'ye bir darbe de Barzani'den
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: 'Zarardayım, böyle bir yalancı yok'

Murat Dalkılıç, ChatGPT'yi sildi: "Zarardayım, böyle bir yalancı yok"
Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle

Togg'dan düşük bütçeli vatandaşları sevindirecek hamle