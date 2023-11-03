Sivas'ta Kız Arkadaşını Döven Şahıs Gözaltına Alındı

Sivas'ta bir şahıs, kız arkadaşıyla yaşadığı tartışmanın ardından sokak ortasında onu dövdü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, ifadesinde olayın kız arkadaşının ayrılma kararıyla başladığını belirtti. Dövülen kız arkadaşın ise tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ta kız arkadaşı C.K.'yi sokak ortasında saçından tutarak sürükleyip tekme- tokat döven A.Ç., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

TEKME TOKAT DÖVDÜ

Dün saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi'nde meydana gelen olayda C.K. erkek arkadaşı A.Ç.'den ayrılma kararı alınca tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce elinde bıçak olan A.Ç., sokak ortasında kız arkadaşı C.K.'yi uzun süre dövdü. A.Ç., saçından sürüklediği C.K.'ye tekme ve tokat attı.

VATANDAŞLAR KONSERVE ATTI

Bu sırada çevre apartmanlarda olayı izleyen bazı vatandaşlar, konserve atarak A.Ç.'yi uzaklaştırmaya çalıştı. Çevredekiler tarafından ikna edilen A.Ç., bir süre sonra kırmızı bir otomobile binerek uzaklaştı. Bu arada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerde, C.K.'nin "Yardım edin ne olur" diye bağırdığı duyuldu.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kısa süreli çalışmayla A.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. A.Ç.'nin, ifadesinde olayın kız arkadaşı C.K.'nin kendisinden ayrılmak istemesi üzerine yaşandığını söylediği öğrenildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan C.K.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.