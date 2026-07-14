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Arazide yayılan hayvanları kayboldu, gelen telefon ile hayatının şokunu yaşadı

Arazide yayılan hayvanları kayboldu, gelen telefon ile hayatının şokunu yaşadı
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Sivas'ın Kangal ilçesinde merada yayıma bırakılan keçi sürüsü kayboldu. Kurtların saldırdığı 13 keçi telef olurken, 22 keçi ise hala aranıyor.

Sivas'ta merada otlayan keçi sürüsünün kaybolması sonucu 13 keçi telef olmuş halde bulunurken, uzun uğraşlar sonucu 22 kayıp keçi aranıyor.

Kangal ilçesine bağlı Davutoğlu mezrasında yaşayan Ducan Davutoğlu, keçi sürüsünü merada yaylıma bıraktı. Bir süre sonra sürüyü kaybeden Davutoğlu, durumu jandarmaya bildirdi. Hem dron ile hem de karadan keçileri arayan Davutoğlu, aldığı telefon ile hayatının şokunu yaşadı. Kurtların saldırdığı 13 keçisini telef olmuş halde bulan Ducan Davutoğlu, kayıp 22 keçisini aramaya devam ediyor.

"Kayıp olanlardan henüz haber yok"

Yaşadığı olayı anlatan sürü sahibi Ducan Davutoğlu, "Merada hayvanları otlatırken kayboldular. Dron ile aramamıza rağmen bulamadık. Karakoldan yardıma geldiler. Komutan da dahil olmak üzere aramaya koyulduk. 2 keçinin bulunduğuna dair telefon geldi. Fotoğraf istedik, bizim keçiler olduğunu gördük. Oraya gittik, 7 tanesini bulduk. 13 tanesini ise ölü olarak bulduk. 22 tanesi hala kayıp. Kurtların boğduğu hayvanların 3 tanesine tepede rastladık, geri kalanı ise yakınlardaydı. Kayıp olanlardan ise henüz haber yok" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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