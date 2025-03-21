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Sivas'ta Kaza Sonucu Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kaza Sonucu Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Sivas'ta yolda yürürken kaza yapan araçların ortasında kalan üniversite öğrencisi Onur Aktaş, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aktaş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sivas'ta yolda yürürken kaza yapan araçların ortasında kalarak ağır yaralanan üniversite öğrencisini hayatını kaybetti.

Kaza, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde meydana geldi. O.Y. idaresindeki 58 FR 341 plakalı hafif ticari araç, A.A. idaresindeki 38 AIZ 784 plakalı otomobile çarpmış, savrulan araçlardan biri yoldan geçen üniversite öğrencisi Onur Aktaş'a çarpmıştı. Kaza sonrası ağır yaralanan Onur Aktaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Üniversite öğrencisi Onur Aktaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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