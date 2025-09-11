Haberler

Sivas'ta Kayıp Yaşlı Adam Uçurumdan Düşmüş Halde Bulundu

Sivas'ta Kayıp Yaşlı Adam Uçurumdan Düşmüş Halde Bulundu
Sivas'ın İmranlı ilçesinde, iki gün önce kaybolan 77 yaşındaki Ali Rıza Kılıç'ın, köy yakınlarındaki bir uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda cesedi bulundu.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 77 yaşındaki yaşlı adam, köy yakınlarında uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, İmranlı ilçesine bağlı Bulgurluk ve Alanyurt köyleri yakınlarında meydana geldi. İki gün önce evinden çıkan ve geri dönmeyen Ali Rıza Kılıç'tan (77) haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Bölgede başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları 2 gün boyunca devam etti. Yapılan aramalar sonucunda Kılıç'ın Bulgurluk ve Alanyurt köyleri arasında bulunan uçurumdan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
