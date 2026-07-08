Sivas'ta kayınbaba damadını tabancayla vurdu: 1 yaralı

Sivas'ta kayınbaba ile damadı arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 23.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Tekke Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kayınbaba C.Ş. ile damadı S.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda kayınbaba C.Ş., tabancayla damadı S.Ö.'ye ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan S.Ö., otomobiliyle olay yerinden uzaklaşarak Hacı Fevzi Baysoy Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine sığındı ve çevredekilerden yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı S.Ö., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı