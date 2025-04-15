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Sivas'ta Karayolunda Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Sivas'ta Karayolunda Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
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Sivas-Erzincan karayolunda bir otobüs şoförünün ihbarı sonucu bulunan parçalanmış erkek cesedinin 37 yaşındaki Hüseyin Karakaya'ya ait olduğu tespit edildi. Karakaya'nın kayıp olduğu ve tedavi amaçlı Sivas'a gittiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta önceki gün akşam saatlerinde karayolunda bulunan cesedin kimliği belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, önceki gün saat 22.00 sularında Sivas- Erzincan karayolunda meydana gelmişti. Doğubeyazıt'tan İzmir'e gitmekte olan yolcu otobüsünün şoförü, jandarmayı arayarak bir insanın üzerinden geçmiş olabileceği ihbarında bulunmuş konu ile ilgili inceleme başlatılmıştı. Aramalar sırasında parçalanmış bir erkek cesedine rastlanılmış, şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatılmıştı.

Yapılan incelemeler sonucu cesedin 37 yaşındaki Hüseyin Karakaya'ya ait olduğu tespit edildi. Yıldızeli Bakımevinde kaldığı öğrenilen Karakaya'nın tedavi amaçlı Sivas'a gittiği bilgisine ulaşıldı. Hakkında kayıp ihbarı bulunan Hüseyin Karakaya'ya M.C. idaresindeki 28 ACC 948 plakalı hafif ticari aracın çarptığı ve daha sonra yolcu otobüsünün üzerinden geçtiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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