Sivas'ta karla kaplı yolda hayat kurtaran seferberlik

Sivas'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımda aksamalar yaşandı. Merkeze bağlı Çaypınar köyünde yaşayan bir hastanın sağlık kuruluşuna güvenli şekilde ulaştırılabilmesi için yol kısa sürede açılarak ulaşıma hazır hale getirildi.

Sivas'ta, zorlu kış şartları göz önünde bulundurularak karla mücadele çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, 2025-2026 kış sezonu kapsamında oluşturulan ekipler, 93 araç ve 124 personel ile sahada aktif olarak görev yapıyor. Karla mücadele çalışmalarında öncelik hastalık, doğum ve ölüm gibi acil durumlar ile taşımalı eğitim yapılan köy yollarına veriliyor. Ekipler, aciliyet arz eden durumlarda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda merkez Çaypınar köyünde ikamet eden ve kemoterapi tedavisi gören 64 yaşındaki Şakir Yalman'ın il merkezine ulaşım talebi üzerine ekipler hızlı ve özverili bir çalışma yürüterek köy yolunu ulaşıma açtı. Yolun açılmasının ardından bölgeye ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vali Şimşek çalışmaları yerinde inceledi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, karla mücadele çalışmalarını yerinde incelemek üzere Çaypınar köyüne giderek ekiplerden bilgi aldı. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Vali Şimşek, kar yağışının hem ülke genelinde hem de Sivas'ta etkisini göstermeye başladığını belirterek, önümüzdeki günlerde il genelinde daha yoğun kar yağışı beklendiğini ifade etti. Kar yağışının barajların dolması, tarım sektörü için bereket ve kuraklığın önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Şimşek, karın günlük hayatı ve özellikle ulaşımı olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekti. Bu gibi durumlar için İl Özel İdaresi ekiplerinin 7 gün 24 saat esasına göre görev başında olduğunu belirten Şimşek, kar yağışının durmasının hemen ardından köy yollarının açılmasına başlandığını söyledi.

Yolun ulaşıma açılmasının ardından Vali Şimşek, hasta Şakir Yalman'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. - SİVAS