Sivas'ta 166 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan yoğun kar ve tipinin sonucunda 166 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için yoğun bir mesai harcıyor.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Sivas'ta 166 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kırsal kesimde etkili olan kar yağışı ve tipi ile birlikte 166 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için sahada aralıksız çalışma yürütüyor. Gece gündüz demeden görev yapan ekiplerin, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak için yoğun mesai harcadığı bildirildi. Kar yağışının yer yer etkisini sürdürdüğü kentte, kapalı yolların tamamının kısa sürede açılması hedefleniyor. - SİVAS

