Sivas'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Gürün ilçesine bağlı Güldede köyü mevkiinde meydana geldi. Gürün istikametine seyreden M.A. yönetimindeki 34 ZU 0278 plakalı Nissan marka otomobil ile karşı yönden gelen Safayir Türkay idaresindeki 06 FAA 074 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Safayir Türkay hayatını kaybederken, yaralanan diğer araç sürücüsü M.A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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