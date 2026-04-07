Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, ortalığı savaş alanına çevirdi

Sivas'ta polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, 4 araca çarpıp 446 bin TL ceza aldı. Sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay el konuldu.

Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayarak biri polis aracı olmak üzere 4 araca çarpıp kaçan sürücüye 446 bin TL ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay el konulurken, aracı trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Alibaba Mahallesi Alibaba Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin durdurmak istediği araç sürücüsü S.Y., yapılan uyarılara rağmen kaçmaya başladı. Kaçış sırasında kontrolden çıkan sürücü, biri polis aracı olmak üzere park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazaya rağmen durmayan sürücü olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu kaçan araç mahalle arasında kısa sürede yakalandı. Yakalanan sürücüye "dur ihtarına uymamak", "alkolmetreyi üflememek", "alkollü araç kullanmak" ve "kaza yerini terk etmek" suçlarından toplam 446 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 7 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan, yaşanan olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin aracı durdurmaya çalıştığı, sürücünün ise kaçmaya devam ederek ekip aracı ve park halindeki otomobillere çarptığı anlar yer aldı. Ayrıca, polis ekiplerinin kaçan aracı durdurmak amacıyla lastiklerine ateş ettiği anlar da kameralara yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı

Zaman daralırken İsrail basını olası senaryoları yazdı
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Ata Demirer'den kilo vermek isteyenlere net tarif: Bunları yemeyeceksin

Ata Demirer’den zayıflama sırrı: Bunları yemeyeceksin
Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli

Baba hastanede, oğul camide! Ahmet Tatlıses’e kelepçe engeli
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan ünlülerden 6'sı serbest, 3'ü ise...
Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü

Uçaktan iner inmez ilk iş olarak bakın ne yaptı

Kadın öğretmenin videosunu izleyenler Bakan Tekin'i etiketledi

Videoyu izleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor

Genç kadın, tesadüfen duydukları karşısında şoke oldu: Ahlaki değerlerimiz çökmüş

Tesadüfen duydukları şoke etti: Ahlaki değerlerimiz çökmüş