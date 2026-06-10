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Sivas'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı

Sivas'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı
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Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalanırken, olaylarla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Sivas'ta iki farklı operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalanırken olaylara ilişkin 3 kişi tutuklandı.

Sivas'ta polis ekipleri, göçmen kaçakçılığı olaylarına ilişkin uygulamalar gerçekleştirdi. Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ve Suşehri İstihbarat Büro Amirliği ekiplerinin 8 Haziran'da gerçekleştirdiği uygulamada öncü ile artçı olduğu değerlendirilen 2 araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde 3 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin araç sürücüleri M.A. ve Ö.A. gözaltına alındı.

Aynı gün gece saatlerinde gerçekleştirilen başka bir operasyonda ise E.U. tarafından kullanılan araç uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 5 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Olaya ilişkin araç sürücüsü gözaltına alındı. Her iki operasyonda yakalanan 8 yabancı uyruklu düzensiz göçmen Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Düzensiz Göçmenlerin önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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