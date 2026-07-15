Sivas'ta kamyonetler çarpıştı: 5 yaralı

Sivas'ta iki kamyonetin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Ankara kara yolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Ş.B. (37) idaresindeki 60 ACD 768 plakalı kamyonet ile E.H. (30) idaresindeki 58 TD 330 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ş.B. ile kamyonette bulunan İ.U. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan M.U. (26), U.D. (28) ve T.G. (31) yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı