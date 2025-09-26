Haberler

Sivas'ta İki Araç Çarpıştı, Yaralı Yok

Sivas'ta İki Araç Çarpıştı, Yaralı Yok
Güncelleme:
Sivas'ta aynı istikamette ilerleyen iki aracın çarpışması sonucu biri devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Sivas'ta aynı istikamette gitmekte olan iki araç çarpıştı, araçlardan biri yoldan çıkarak devrildi, kazada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sultanşehir Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Erzincan istikametinden gelen Sivas istikametine gitmekte olan İ.A. sevk ve idaresindeki 36 FH 943 plakalı hafif ticari araç, önünde seyretmekte olan K.Ö. sevk ve idaresinde ki 34 KEF 485 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öğrenilen 36 FH 943 plakalı araç, çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıktı ve yan yola devrildi. Kazada yaralanan olmadı. - SİVAS

