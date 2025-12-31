Sivas'ta hamile kadın rahatsızlandı, kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde rahatsızlanan hamile kadına ulaşmak için İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. 33 yaşındaki Z.B., ambulanstaki müdahalenin ardından sağlık merkezine sevk edildi.
Sivas'ta yaşadığı köyde rahatsızlanan hamile kadına ulaşmak için ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.
Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyünde yaşayan 33 yaşındaki hamile Z.B. rahatsızlandı. İhbar üzerine köye ambulans sevk edildi. Kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. İş makinesiyle açılan yoldan ilerleyen ambulans, rahatsızlanan kadına ulaştı. Hamile kadın, ambulanstaki müdahalenin ardından Altınyayla Aile Sağlığı Merkezi'ne sevk edildi. - SİVAS