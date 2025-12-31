Haberler

Sivas'ta hamile kadın rahatsızlandı, kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu

Sivas'ta hamile kadın rahatsızlandı, kapanan yolu açmak için ekipler seferber oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde rahatsızlanan hamile kadına ulaşmak için İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. 33 yaşındaki Z.B., ambulanstaki müdahalenin ardından sağlık merkezine sevk edildi.

Sivas'ta yaşadığı köyde rahatsızlanan hamile kadına ulaşmak için ekipler seferber oldu. İl Özel İdaresi ekipleri karla kaplı yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyünde yaşayan 33 yaşındaki hamile Z.B. rahatsızlandı. İhbar üzerine köye ambulans sevk edildi. Kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. İş makinesiyle açılan yoldan ilerleyen ambulans, rahatsızlanan kadına ulaştı. Hamile kadın, ambulanstaki müdahalenin ardından Altınyayla Aile Sağlığı Merkezi'ne sevk edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Kargoya bırakılan kaçak sigara paketini polise teslim eden şube müdürü öldürüldü

Paketi fark eder etmez polisi arayınca şubeyi basıp öldürdüler
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
Uçuruma yuvarlanan araçta 2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu

2 belediye meclis üyesi feci şekilde can verdi
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi