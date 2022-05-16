Sivas'ta görev yapan polis memuru görevi başında şehit oldu - Haberler

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde görev yapan polis memuru Ünlü Cıgır, görev başındayken geçirdiği kalp krizi sebebiyle şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde görev yapan Nevşehirli 3 çocuk babası polis memuru Ünlü Cıgır, saat 12.00 sıralarında fenalaştı. Polis memurunun fenalaşması üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuruna hemen müdahale bulunarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye getirilen polis memurunun kalp krizi geçirdiği anlaşılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa