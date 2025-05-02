Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 5 farklı göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili 9 şüpheli yakalanırken, 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesine yönelik son bir haftada yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Gerçekleştirilen 5 ayrı göçmen kaçakçılığı olayına ilişkin yapılan çalışmalarda, toplam 9 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 25 düzensiz göçmen hakkında idari işlem yapıldı. Yapılan işlemlerin ardından göçmenler, geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Sivas Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulandı. - SİVAS