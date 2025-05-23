Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Afgan Yakalandı, 6 Organizatör Tutuklandı

Sivas'ta Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 22 Afgan Yakalandı, 6 Organizatör Tutuklandı
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Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda 22 Afgan uyruklu kişi yakalanırken, göçmen kaçakçılığı yapan 6 Türk vatandaşı tutuklandı. Emniyet güçleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlene operasyonlarda 22 Afgan uyruklu kişi yakalanırken, 6 organizatör ise tutuklandı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son üç gün içinde göçmen kaçakçılığına yönelik üç ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 22 kişi yakalandı. Yakalanan Afgan uyruklu şahıslar gerekli işlemlerin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi. Göçmenlerin ülke içinde naklini menfaat karşılığı sağlayan 6 Türk vatandaşı, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Sivas Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ile göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin engellenmesi adına çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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