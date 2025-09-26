Haberler

Sivas'ta Genç Motosiklet Sürücüsünden Polis Memuruna Saldırı

Sivas'ta bir motosiklet sürücüsü, trafik polisinin evrak istemesi üzerine tartıştı ve polis memuruna yumruk attı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve gencin polise mukavemet göstermesi nedeniyle işlemler başlatıldı.

Sivas'ta 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde yaşanan olayda, trafik polisi tarafından durdurulan 15 yaşlarındaki bir motosiklet sürücüsü, iddiaya göre kendisinden evrak isteyen memura mukavemet gösterdi. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda gencin polis memuruna yumruk kaldırdığı görüldü. Esnaf tarafından polis memuru gencin yanından uzaklaştırılmak istendi. İddiaya göre, bu arada küfürleşme yaşandı. Tekrar gencin yanına giden memur motosiklete tekme atarken gençte memura yumrukla saldırdı. Olay yerine çağrılan asayiş ekiplerinin gelmesi ile olay kontrol altına alındı. Genç hakkında polise mukavemet suçlamasıyla işlem başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan, memur hakkında da idari inceleme başlatıldı. - SİVAS

