Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas- Kayseri Karayolu üzerinde ailesiyle bayram gezmesine giden Hüseyin Güler idaresindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarptı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada sürücü ile araçta bulunan Serkan Güller (27), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48), Elif Çiçek (5), Erva Çiçek (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücü Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numune Hastanesine kaldırılan Keziban Günal da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.