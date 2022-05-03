Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - 3. Sayfa
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Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Sivas'ta ailesiyle bayram gezmesine giden sürücünün kullandığı araç TCDD üst geçit duvarına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, ikisi çocuk 3 kişi ise yaralandı.

Sivas- Kayseri Karayolu üzerinde ailesiyle bayram gezmesine giden Hüseyin Güler idaresindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarptı.

Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada sürücü ile araçta bulunan Serkan Güller (27), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48), Elif Çiçek (5), Erva Çiçek (3) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücü Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numune Hastanesine kaldırılan Keziban Günal da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

AA / Halife Yalçınkaya - 3. Sayfa

Hüseyin Güller, Cumhuriyet, Kayseri, Sivas, 3. Sayfa, Haberler

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