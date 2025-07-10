Sivas'ta Düşen Atmaca Yavrusu İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Sivas'ta bir apartmanın 14'üncü katından düşen atmaca yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından alınarak yuvasına bırakıldı. Olay, apartman sakinlerinin ihbarı ile gerçekleşti ve kurtarma anları cep telefonuyla görüntülendi.
Sivas'ta bir apartmanın 14'ncü katındaki yuvasından düşen atmaca yavrusu, itfaiye ekiplerince alınarak yuvasına bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Şeyhşamil Mahallesi Rasim Başara Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 14'ncü katındaki yuvasından bir atmaca yavrusu düştü. Durumu gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düşen yavruyu alarak yuvasına bıraktı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa