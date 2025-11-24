Haberler

Sivas'ta Drift Yapan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı

Güncelleme:
Sivas'ta, drift yaparak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsü polis tarafından yakalandı. Sürücüye 3 bin 972 TL ceza uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Sivas'ta drift yaparak çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücüsü polis ekiplerince yakalandı. Sürücüye toplam 3 bin 972 TL ceza uygulanırken, motosiklet trafikten men edildi.

Edinilen bilgilere göre, Huzur Mahallesi civarında halkın huzur ve sükununu bozan araçlara yönelik denetimlerde drift yapan bir motosiklet ve sürücüsü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan sürücünün çevredeki vatandaşları rahatsız edecek şekilde drift yaptığı belirlendi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 3 bin 972 TL idari para cezası uygulandı. Kurallara aykırı şekilde kullanılan motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çevreyi gürültüyle rahatsız eden araç ve sürücülerine yönelik denetimlerin kesintisiz olarak süreceği ifade edildi. - SİVAS

