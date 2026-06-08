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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Sivas'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 19 bin 952 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sivas'ta düzenlenen operasyonda 19 bin 952 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 2 şahıs yakalandı şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramada 48 parça halinde toplam 19 bin 952 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilmiştir.

Olayla ilgili, 2 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma Kabul Etme veya Bulundurma suçu kapsamında işlem yapıldı 1 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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