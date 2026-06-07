Yıldırım isabet eden çoban öldü
Sivas'ın Kangal ilçesinde arazide sürüsünü yayan 49 yaşındaki çoban Kurban Bayır'a yıldırım isabet etti. Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.
Sivas'ta arazide sürüsünü yayan çobana yıldırım isabet etti, 49 yaşındaki çoban olay yerinde öldü.
Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Kangal ilçesinde Çat köyü kırsalında yaşandı. Arazide sürüsünü yayan Kurban Bayır'a (49) isimli çobana yıldırım isabet etti. Bölgede bulunan diğer çobanların durumu fark etmesi üzerine yardım istendi. Olay yerine giden sağlık ve jandarma ekipleri Bayır'ın ölmüş olduğunu tespit etti. Bayır'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kangal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı