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Cinnet getiren inşaat işçisi baltayla 3 kişiyi yaraladı

Cinnet getiren inşaat işçisi baltayla 3 kişiyi yaraladı
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Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir inşaat işçisi, baltayla önce iki işçi arkadaşını, ardından otobüs durağında bekleyen bir kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta cinnet getiren bir inşaat işçisi balta ile 2 işçi ve durakta otobüs bekleyen bir kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta şehir merkezi Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ş.D. (36) inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanında bulunan O.F'yi (74) baltayla yaraladı. Ş.D. daha sonra durakta servis bekleyen H.N'yi baltayla yaraladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ş.D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaşananların bir kısmı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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