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Sivas'ta çatıya tamir için çıktığı sırada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti

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Sivas'ta tamir için çatıya çıkan 54 yaşındaki Nurettin Yılmaz, kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Ekiplerin çatıda başlayan müdalesi dakikalarca sürdü ancak Yılmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz gün Sularbaşı Mahallesi 12-4 sokaktaki bir apartmanın çatısında meydana geldi. Tamir için çatıya çıkan 54 yaşındaki Nurettin Yılmaz, kalp krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇATIDA DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPTI

Çatıya çıkan sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. İtfaiye merdiveninin uzatılmasıyla Yılmaz, aşağı indirildi. Yılmaz aşağı indirildiği sırada dahi itfaiye ekibince kalp masajı devam etti. Ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın cenazesinin Ay Yıldız Camisi'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Sivas'ta çatıya tamir için çıktığı sırada kalp krizi geçiren işçi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Oh be kurtuldu Allahın izniyle. Kira derdi, fatura derdi, vs hiç bir derdi kalmadı. İşinde gücünde ve zalim olmayan ortalama bir adamı zaten Allah neden cehenneme atsın ki?

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