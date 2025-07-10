Sivas'ta Casusluk Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Sivas'ta Casusluk Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı
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Sivas'ta, devletin gizli bilgilerini temin etmek suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta casusluk amacıyla devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmek suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak silahlı terör suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 1 kişi yakalandı. Hakkında 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme suçu'ndan 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan V.K., işlemlerin ardından Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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