Haberler

Sivas'ta Bilişim Dolandırıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas merkezli düzenlenen operasyonda, bilişim dolandırıcılığı yaptığı belirlenen 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin banka hesap bilgilerini topladığı ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

Sivas merkezli iki ilde bilişim dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından, bilişim dolandırıcılarına yönelik Sivas ve Zonguldak illerinde 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 5 kişinin yapılan incelemelerinde; para karşılığında hesap toplayarak, bu hesaplar üzerinde yatırım vaadi, ürün alışverişi, araç kiralama gibi işlemlerde kullanmak üzere kişilerin banka hesap bilgilerini topladıkları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte suçta kullanıldığı değerlendirilen dijital materyale el konuldu. Yapılan dijital incelemelerinde çok sayıda kişiye ait kimlik bilgisi ve banka hesap bilgilerinin bulunduğu anlaşıldı. 5 kişiden 4'ü çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı

390 şubesi var! Türkiye'nin dev döner zinciri satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.