Sivas'ta Beyin Tümörü Tedavisi Gören Doktor Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Beyin Tümörü Tedavisi Gören Doktor Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 2014 yılından bu yana görev yapan ve beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden Uzm. Dr. Orhan Kırbıyık için tören düzenlendi. Meslektaşları ve ailesinin katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Sivas'ta görev yaparken beyin tümörü tedavisi gören Uzm. Dr. Orhan Kırbıyık, hayatını kaybetti. Merhum doktor için Sivas Numune Hastanesi önünde tören düzenlendi.

Sivas Numune Hastanesi'nde 2014 yılından bu yana görev yapan ve 2018 yılında beyin tümörü teşhisi konulan Dahiliye uzmanı Dr. Orhan Kırbıyık (46) hayatını kaybetti. 2022 tedavi sonrası göreve dönen ve nükseden hastalığı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan evli ve 2 çocuk babası Uzm. Dr. Kırbıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu. Hayatını kaybeden doktor için Sivas Numune Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Kırbıyık'ın yakınları, meslektaşları ve mesai arkadaşları katıldı. Orhan Kırbıyık'ın tabutu üzerine önlüğü konuldu. Törende akrabaları ve meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alınmasının ardından Kırbıyık'ın naaşı, cenaze namazı için Ayyıldız Camii'ne götürüldü. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Görüşmeler başladı! Alexander Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun

Görüşmeler başladı bile! Sörloth Süper Lig devine hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasına yardım için gelen ekiplere tepki gösterdi: Seni ölüme terk ediyorum

Camdan babasına böyle bağırdı: Seni ölüme terk ediyorum
Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu

Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı tarih belli oldu
Zehra Güneş'in maç esnasında gözlük takmasının sebebi belli oldu

Zehra Güneş'in gözlük takmasının nedeni belli oldu
23 yaşındaki yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket

23 yaşındaki futbolcudan Fenerbahçe'ye olay hareket
Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı

Arda Güler topa ilk dokunuşunda direğe takıldı! İşte o pozisyon
Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi: İran'a saldırı hazırlığı mı?

Trump'ın 'Kıyamet Günü Uçağı' Washington yakınına indi
'Zararsız öldürmeyin' dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı

"Zararsız öldürmeyin" dediği kara yılan 2 kez elini ısırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.