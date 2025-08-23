Sivas'ta Beton Mikseri Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı

Sivas'ta Beton Mikseri Takla Attı: Sürücü Ağır Yaralandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde kontrolünü kaybeden beton mikseri takla attı. Sürücü H.A. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yoldan çıkan beton mikseri takla attı, sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Tepecik köyünde yaşandı. H.A. sevk ve idaresinde ki 58 AFB744 plakalı beton mikseri sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

