Ağabeyini ve babasını öldüren 15 yaşındaki zanlı tutuklandı

Sivas'ta baba ve oğulun hayatını kaybettiği, babaannenin ise yaralandığı olayın 15 yaşındaki şüphelisi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ta dün akşam evde çıkan tartışma sonrası silah sesleri yükselmiş ve olayda baba S.Y. ile oğlu M.Y. hayatını kaybetmiş, babaanne N.Y. ise omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olay sonrası gözaltına alınan ailenin en küçük çocuğu U.B.Y. (15), sorgusu ve işlemlerin ardından Sivas Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde şiddet gördüğü için cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi. Cinayetleri tüfekle işlediği, anne ve babasının ayrı olduğu iddia edilen 15 yaşındaki çocuk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı