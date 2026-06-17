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Hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğradı, Kangallar imdadına yetişti

Hayvanlarını otlatırken ayı saldırısına uğradı, Kangallar imdadına yetişti
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayvanlarını otlatan Anıl Algül'e ayı saldırdı. Kangal köpeklerinin müdahalesiyle kurtulan Algül, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayvanlarını otlatan bir kişiye ayı saldırdı, Kangal köpeklerinin yardımı ile ayıdan kurtulan kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Şarköy kırsalında meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan Anıl Algül'e (56) ayı saldırdı. Algül sürünün güvenliğinden sorumlu Kangal köpeklerinin olayı fark edip ayıyı uzaklaştırması ile kurtuldu. Ağır yaralanan Algül ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas'a nakledildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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