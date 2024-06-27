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Sivas'ta Arpa Ekili Arazi Yangında Kül Oldu

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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde çıkan yangında arpa ekili 20 dekarlık arazi kül oldu. Yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde arpa ekili 20 dekarlık arazi çıkan yangında kül oldu, yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, Başyayla köyü Zeki Tarlalar mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, kuru otların yakılmasıyla A.İ.Ş. ve Y.Ş.'ye ait tarlaya sıçrayan yangında arpa ekili 20 dekarlık alan kül olurken, bazı canlılar ise telef oldu. Durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar yangına köy sakinleri traktörlerle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle yangın el birliğiyle büyümeden söndürüldü.

"Adeta cehennem gibiydi"

Köy sakinlerinden Mustafa Demirağ, "Çok büyük alev vardı buraya kadar nasıl geldiğimi bilemedim. Büyük bir yangın çıktı itfaiyenin çabalarıyla söndü. Büyük bir facia atlatmış olduk. Dikkat edilmesini tavsiye ediyorum. Anlatılmayacak bir şey. Adeta cehennem gibiydi" dedi.

"Büyük bir felaket önlendi"

Gazi Erdoğan da büyük bir felaketin önlendiğini söyleyerek, "Evlerin yanındaki tarlamız yandı. Çok şükür yangın evlere sıçramadı. Yangın bir dikkatsizlik sonucu meydana geldi. İtfaiye ekipleri ve köylüler tarafından yangın söndürüldü. Büyük bir felaket önlendi" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altınyayla Sivas 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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