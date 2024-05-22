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Sivas'ta Arızalanan Araçla İlgilenen Vatandaş Karşı Şeride Geçen Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

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Sivas'ta bir vatandaş, arızalanan aracıyla ilgilendiği sırada kontrolden çıkarak karşı şeride geçen başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ticari taksi sürücüsü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta bir vatandaş, arızalanan aracıyla ilgilendiği sırada kontrolden çıkarak karşı şeride geçen başka bir aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza öğle saatlerinde Gürün-Pınarbaşı karayolunda meydana geldi. E.K. idaresindeki 23 DD 822 plakalı kamyonet arızalandı. Sürücüsünün yol kenarında park ettiği kamyonetle ilgilenen yolcu Ömer Duruk, karşı şeritte ilerleyen yabancı uyruklu A.Ğ. idaresindeki 79 T 0168 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Meydana gelen kazada ticari taksi sürücüsü A.Ğ. ile S.E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri taksinin çarptığı Ömer Duruk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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