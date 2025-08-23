Sivas'ta Arazide Yangın: İtfaiye ve Köylüler Müdahale Ediyor

Sivas'ın İmranlı ilçesinde arazide çıkan örtü yangınını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, İmranlı ilçesi Maden ve Borular köyleri arasındaki Gollan mevkinde yangın çıktı. Araziden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor. - SİVAS