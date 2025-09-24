Sivas'ta Arazide Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde arazide çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, öğle saatlerinde İmranlı ilçesine bağlı Karlık köyü mevkiinde çıktı. Araziden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS