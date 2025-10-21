Sivas'ta Arazi Anlaşmazlığı Cinayetle Sonuçlandı

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla komşusunu öldüren ve olay yerinden kaçan zanlı, jandarmanın "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verdi. Şahıs, yaralı şekilde yakalandı.

Sivas'ta sabah saatlerinde komşusuyla arazi anlaşmazlığı sonucu tartışan ve tabanca ile ateş ederek öldüren Adil Servi, firar etti. Olay yerinden kaçan Servi'yi arama çalışması başlatan jandarma ekipleri şahsı arazide tespit etti. Cinayet zanlısına teslim olma çağrısında bulunan komando timi, ateşle karşılık aldı. Jandarma timince bacağından vurulan Adil Servi, yaralı şekilde yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan cinayet zanlısı, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay sabah saatlerinde Sivas'ın Hafik ilçesi Üreğil köyünde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Çatak (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı. Tartışma kavgaya dönüşünce Servi, tabancayla Çatak'yı vurarak öldürdü. Servi olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı. Çatak'ın cenazesi, için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - SİVAS