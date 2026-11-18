Sivas'ta 10 aylık bir bebek, annesinin halı yıkadığı banyoda kovaya düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 57. sokak üzerinde bulunan Ömer Faruk Çetin Bey apartmanında meydana geldi. Apartmanın 6. katında yaşayan M.A. ve M.A. çiftinin üçüncü çocuğu olan 10 aylık A.M.A. bebek, annesi banyoda halı yıkarken henüz bilinmeyen bir şekilde kovaya düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunan bebek, Sivas Numune Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay Yeri İnceleme polisleri evde inceleme yaparken soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı