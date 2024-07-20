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Sivas'ta anız yangınında saman balyaları kül oldu

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Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan anız yangınında birçok saman balyası alevler arasında kalarak yanarak kül oldu. Yangın sonucunda 60 dönümlük alan zarar gördü.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde çıkan anız yangınında alevler arsında kalan birçok saman balyası yanarak kül oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın, kent merkezi Atakent civarı yakınlarında meydana geldi. A.C'ye ait tarlada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyük bir alana yayıldı. Durum itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelene kadar polis ve vatandaşlar yangını söndürmek için büyük bir mücadele verdi. Alevler arasında kalan yaklaşık 200 saman balyasının da küle döndüğü yangında 60 dönümlük alan zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gemerek Sivas 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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