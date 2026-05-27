Haberler

Sivas'ta acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

Sivas'ta acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında kendini yaralayan 25 kişi hastanelere başvurdu. El ve ayak yaralanmalarıyla acile gelen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sivas'ta Kurban Bayramı'nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan 25 vatandaş hastanelere başvurdu. Ellerinden ve ayaklarından yaralanan vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban ibadetini yerine getirmeye çalışan acemi kasaplar hastanelik oldu. Bayram namazının ardından kurban kesim işlemlerine başlayan vatandaşlardan bazıları, dikkatsizlik sonucu kendilerini yaraladı. Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas'ta da özellikle el ve ayak bölgelerinden yaralanan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kentte bulunan Numune Hastanesi'ne bayramın ilk saatlerinde kendisini yaralayan 25 kişi müracaat etti. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Ancelotti, 'En iyi orta sahalardan olacaksın' dediğinde bile sağ kanatta oynattı

Arda'ya yaptığı kötülüğü 40 yıllık düşmanı bile yapmaz
Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı

Zülfü Livaneli'yi yıkan haber! Soluğu hemen hastanede aldı
Kene popülasyonu arttı, uzmanlar tedbir çağrısı yaptı

Ölümcül tehlike yeniden hortladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır

Erdoğan namaz çıkışı konuştu! Netanyahu için çarpıcı mesaj
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş

Özel anlattı! Bahçeli'den sürpriz telefon görüşmesinde "coşku" vurgusu
Tırda yatağın altından 12 milyon 600 bin TL'lik uyuşturucu çıktı

Tırdaki yatağı kaldıran polis şaşkına döndü! Değeri milyonlarca lira
İrem Derici'den esneklik şov! 'Bir de dansçı olacaksınız' deyip yaptı

Ünlü şarkıcıdan esneklik şov! "Bir de dansçı olacaksınız" dedi