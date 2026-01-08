Sivas'ta kurtlar tedirgin etmeye başladı

Sivas'ta aç kalan kurtların yerleşim yerlerinde sıklıkla görülmeye başlaması tedirgin ediyor. Yiyecek aradığı düşünülen iki kurdun koştuğu anlar, bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde bağlı Sızır Beldesi'nde 2 kurt görüntülendi. Kara yolunda görülen ve yiyecek aradığı düşünülen iki kurt, aracın geldiğini görünce kaçmaya başladı. Kara yolunda koşan kurtlar, bir süre sonra araziye girerek kayboldu. Bölgede yaşayan vatandaşların endişelenmesine sebep olan anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolda koşan kurtları görüntüleyen Sinan Karabulut, "Arkadaşlarımızla Sızır'a gezmeye gidiyorduk. Bir anda aracımızın önüne kurtlar çıktı. Sızır'a doğru yol aldılar. Ben de o anları kayıt altına aldım. Vatandaşlarımızın o bölgede dikkatli olmasını istiyorum" dedi. - SİVAS