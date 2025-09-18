Haberler

Sivas'ta 6 Hırsızlık Olayına Karışan 2 Şahıs Tutuklandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karışan 2 kişi yakalandı ve tutuklandı. Operasyonda yapılan aramada çok sayıda silah mermisi de ele geçirildi.

Sivas'ta 6 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 kişi emniyet ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde farklı günlerde gerçekleşen 2 hırsızlık olayı polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce tespit edilen şahısların 4 farklı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi. Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen ortak operasyon sonucu şüpheli şahıslar H.M.Y, E.Ç, Ö.Ç yakalandı. Şahısların ikametinde yapılan aramada 299 adet 9 mm tabanca mühimmatı, 10 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. İkamet sahibi hakkında silah kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Hakaret ve hırsızlık suçlarından aranan H.M.Y. ve Ö.Ç., sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

