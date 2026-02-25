Haberler

Kaçak tütünleri açıktan taşırken yakalandı

Koyulhisar'da şüpheli bir araçta yapılan aramada 200 kilogram kıyılmış kaçak tütün bulundu. Araç sürücüsü hakkında tütün kaçakçılığı suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Şüphe üzerine durdurulan aracın arka koltukları ve bagaj kısmına yüklenmiş 200 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın Koyulhisar İlçesinde, Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ile Suşehri İstihbarat Büro Amirliği ekiplerinin, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kapsamında yürütmüş olduğu Koordineli çalışmalarda, D-100 Karayolu uygulama noktası üzerinde şüpheli bir araç durduruldu. Aracın arka koltuk ve bagaj tarafında görünür vaziyette şeffaf poşetler içerisinde kıyılmış tütün olduğu görüldü. 40 çuval içerisinde, her çuvalda ortalama 5'er kilogramlık olmak üzere toplam 200 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü G.K. hakkında tütün kaçakçılığı suçlamasıyla işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
