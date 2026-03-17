Sivas'ta 1 ton 9 kilogram tütün ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerinin durdurduğu 3 araçta 1 ton 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ile Suşehri İstihbarat ve Bölge Trafik Büro Amirliği ekipleri, D-100 kara yolunda 3 aracı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada çok sayıda torba içerisinde 1 ton 9 kilogram tütün ele geçirildi. Söz konusu araçları kullanan S.B. ve M.K.'ya idari işlem yapılırken K.K.'ya ise 'özel belgede sahtecilik' suçundan adli işlem yapıldı. - SİVAS

