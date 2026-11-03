Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sivas Şarkışla'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı, biri ağır

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sivas Şarkışla'da şarampole devrilen otomobilde 3 kişi yaralandı, biri ağır
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Döllük köyü yakınlarında şarampole devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağırken, ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şarampole devrilen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şarkışla ilçesine bağlık Döllük köyü yakınlarında seyir halinde bulunan Ş.M yönetimindeki 29 AAN 560 plakalı otomobil şarampole devrildi. Sürücü Ş.M. (21) ile araçta bulunan Y.K. (22) ve B.T. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinde yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirlendi. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar buradan da Sivas'a sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay

Kalecinin öldürdüğü futbolcuyla ilgili kahreden detay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Derya Uluğ ile Asil Gök'ün düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı

Düğün tarihi belli oldu! Geri sayım başladı
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Şeniz Doğan görevden uzaklaştırıldı
Kiev yakınlarında askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu! Ortalık karıştı

Askeri tesiste 14 yaşındaki çocuk bulundu
Kolombiya'da 20 yıl ağrıları ciddiye alınmayan 26 yaşındaki Melisa'nın ötenazi başvurusu reddedildi: Ölmek istemiyorum, ağrının bitmesini istiyorum

20 yıl ağrısına kimse inanmadı! 26 yaşında ötenazi için başvurdu
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz

Seda Sayan'dan Wanda Nara'ya olay sözler: Böyle bir çiftlik bulamaz
ABD ile İran arasında ipler koptu! Gece yarısı art arda 5 patlama

Korkulan oldu! Gece yarısı art arda 5 patlama